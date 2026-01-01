В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»

«Квас — и точка»: шеф-повар раскрыл настоящий рецепт окрошки, и в нем нет половины привычных ингредиентов — рецептом тоже поделился

Даже старые простыни засияют как новые: от жирных пятен пота и желтых следов поможет хитрость советских мамочек

1 000 000 долларов за эпизод: самый дорогой сериал в России сняли в лихие 90-е — обошелся даже дороже «Бригады»

Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»

Сон для слабаков: включите один из этих 7 российских детективов — и до рассвета вас не оторвать (без «Невского» и «Первого отдела»)

Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше

В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня

3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»

«Атмосфера "Экзорциста", жестокость "Зелёной комнаты" и безысходность "Реинкарнации"»: у этого хоррора неспроста 96% свежести на RT — жуткий до мурашек