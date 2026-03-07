Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь »

Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь »

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:15 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
16:10 от 450 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
22:00 от 480 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
18:40 от 480 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
20:50 от 480 ₽ 22:55 от 480 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 400 ₽ 18:00 от 480 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:00 от 480 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 450 ₽ 15:45 от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
10:00 от 400 ₽ 14:10 от 450 ₽
