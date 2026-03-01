Оповещения от Киноафиши
Фильмы
TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле
Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
вт
31
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
