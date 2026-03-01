Оповещения от Киноафиши
Фильмы
TheatreHD: Джоконда
Расписание сеансов TheatreHD: Джоконда, 2026 в Чите
10 марта 2026
Расписание сеансов TheatreHD: Джоконда, 10 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
10
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Джоконда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D, SUB
19:00
от 650 ₽
