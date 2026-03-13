Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Чите 13 марта 2026

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 13 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсупилами. Пушистый круиз»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
10:20 от 300 ₽ 16:20 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
13:00 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:00 от 350 ₽ 18:20 от 350 ₽
Центавр г. Чита, Амурская, 69
2D
11:00 от 250 ₽
