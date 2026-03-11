Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Тюльпаны
18 марта 2026
г. Чита, Ангарская, 44
2D
19:20
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
11:20
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:40
от 350 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
10:35
от 350 ₽
