Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите
13 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 13 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
19:20
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
11:20
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:40
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:15
от 400 ₽
13:15
от 500 ₽
17:15
от 1200 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
10:35
от 350 ₽
