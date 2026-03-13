Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите 13 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 13 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
19:20 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
11:20 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:40 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:15 от 400 ₽ 13:15 от 500 ₽ 17:15 от 1200 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
10:35 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше