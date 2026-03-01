Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите
10 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 10 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
10:10
от 300 ₽
13:50
от 350 ₽
18:00
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:10
от 350 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
19:10
от 450 ₽
