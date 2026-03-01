Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите 10 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 10 марта 2026 в Чите

Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
10:10 от 300 ₽ 13:50 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00 от 400 ₽ 14:50 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:10 от 350 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
19:10 от 450 ₽
