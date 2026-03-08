Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Чита, RU
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите
8 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 8 марта 2026 в Чите
г. Чита, Ангарская, 44
2D
13:50
от 350 ₽
18:00
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
14:50
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:10
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
12:50
от 400 ₽
16:50
от 650 ₽
18:45
от 650 ₽
20:15
от 1200 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
19:10
от 500 ₽
