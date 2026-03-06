Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Чите

Вся информация о фильме
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
13:50 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
14:50 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:10 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
12:50 от 400 ₽ 16:50 от 650 ₽ 18:45 от 650 ₽ 22:50 от 1200 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
19:10 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
