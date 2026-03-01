Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дополнительное время Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Чите 4 марта 2026

Расписание сеансов Дополнительное время, 4 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
09:30 от 300 ₽ 13:10 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00 от 400 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:20 от 350 ₽
