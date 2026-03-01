Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Дополнительное время
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Чите
3 марта 2026
Расписание сеансов Дополнительное время, 3 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
09:30
от 300 ₽
13:10
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00
от 400 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:35
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
