Фильмы
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2, 2026 в Чите
14 марта 2026
Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Чите
О фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
12:10
от 350 ₽
15:10
от 350 ₽
18:10
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00
от 400 ₽
12:35
от 400 ₽
16:10
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:40
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:10
от 400 ₽
15:10
от 500 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
12:20
от 450 ₽
Центавр
г. Чита, Амурская, 69
2D
16:50
от 250 ₽
18:40
от 250 ₽
