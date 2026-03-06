Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Чите 6 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
12:00 от 350 ₽ 14:20 от 350 ₽ 19:40 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
12:35 от 400 ₽ 16:10 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:10 от 350 ₽ 16:10 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
13:35 от 500 ₽ 18:00 от 650 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
17:15 от 400 ₽
Центавр г. Чита, Амурская, 69
2D
12:45 от 250 ₽ 16:30 от 250 ₽
