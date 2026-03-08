Финал «Первого отдела» уже забыт: зрители НТВ вовсю обсуждают другой сериал — стартовал недавно, а уже шумно

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет

Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин