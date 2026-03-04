Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП

Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров

Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года

Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб

СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»

«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым

В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»

Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»

«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену

«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил