Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Чите 6 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 6 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
22:30 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше