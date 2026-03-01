Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Чите
2 марта 2026
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
17:00
от 350 ₽
20:30
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
18:20
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:00
от 350 ₽
17:00
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:15
от 350 ₽
14:05
от 600 ₽
19:35
от 600 ₽
