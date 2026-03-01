Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Чите
1 марта 2026
Расписание сеансов Человек, который смеется, 1 марта 2026 в Чите
Человек, который смеется
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
г. Чита, Ангарская, 44
2D
17:00
от 350 ₽
20:30
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
18:20
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
17:00
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
14:05
от 600 ₽
19:35
от 600 ₽
