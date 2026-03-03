Оповещения от Киноафиши
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Чите
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
17:00
от 350 ₽
20:30
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
18:20
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
17:00
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
22:40
от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
