Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Граница Расписание сеансов Граница, 2025 в Чите 8 марта 2026

Расписание сеансов Граница, 8 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Граница»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
20:40 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше