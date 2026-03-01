«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»

Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров

Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП

Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите

В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»

Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?

СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»

«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым

Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»

«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену