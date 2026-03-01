Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Граница Расписание сеансов Граница, 2025 в Чите

Расписание сеансов Граница, 2025 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Граница»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
20:40 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Из Киллиана Мерфи получился бы идеальный Волан-де-Морт: ждать ли нам звезду «Острых козырьков» в сериале про Гарри Поттера?
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
«Зацепил с первой минуты»: новый российский детектив на ИВИ почти догнал «Первый отдел» – позади даже «Лепила» с Панфиловым
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше