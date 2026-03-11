Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Чите 16 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 16 марта 2026 в Чите

Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
12:50 от 350 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
20:10 от 450 ₽
