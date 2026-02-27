Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Малыш
4 марта 2026
4 марта 2026
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
20:50
от 400 ₽
Бригантина
г. Чита, Ангарская, 44
2D
19:00
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
12:30
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
12:50
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:10
от 400 ₽
17:15
от 600 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
18:15
от 450 ₽
Центавр
г. Чита, Амурская, 69
2D
18:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
