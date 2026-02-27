Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Чите 1 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 1 марта 2026 в Чите

Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
14:40 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
21:50 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:40 от 600 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
20:25 от 550 ₽
