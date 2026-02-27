Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Горничная
Горничная, 2025
1 марта 2026
Расписание сеансов Горничная, 1 марта 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:20
от 350 ₽
19:10
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
20:40
от 1200 ₽
23:20
от 1200 ₽
