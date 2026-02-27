Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»

Горничная
Горничная
28 февраля 2026
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
14:20
от 350 ₽
19:10
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
20:40
от 1200 ₽
23:20
от 1200 ₽
