Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Чите 9 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 9 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 8 Завтра 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
15:40 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
10:40 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
15:00 от 350 ₽ 19:40 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:15 от 400 ₽ 15:40 от 500 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
13:00 от 450 ₽
Центавр г. Чита, Амурская, 69
2D
13:40 от 250 ₽
