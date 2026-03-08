Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Чите
9 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 9 марта 2026 в Чите
Сегодня
8
Завтра
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
г. Чита, Ангарская, 44
2D
15:40
от 350 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
10:40
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
15:00
от 350 ₽
19:40
от 350 ₽
Россия
г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:15
от 400 ₽
15:40
от 500 ₽
Удокан
г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
13:00
от 450 ₽
Центавр
г. Чита, Амурская, 69
2D
13:40
от 250 ₽
