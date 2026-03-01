Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Чите 3 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 3 марта 2026 в Чите

Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
11:30 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
14:35 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:30 от 350 ₽ 15:10 от 350 ₽ 19:50 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
11:00 от 400 ₽ 15:15 от 500 ₽ 19:30 от 650 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
14:00 от 400 ₽
Центавр г. Чита, Амурская, 69
2D
11:45 от 250 ₽ 15:50 от 250 ₽ 20:05 от 250 ₽
