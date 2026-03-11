Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Чите

Вся информация о фильме
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
12:50 от 400 ₽ 16:30 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:20 от 350 ₽ 17:20 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Граница
Граница
2025, Россия, ужасы
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
