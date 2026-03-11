Оповещения от Киноафиши
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Чите
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Чите
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Комета
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
12:50
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
Ликерка синема
г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:20
от 350 ₽
17:20
от 350 ₽
