Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Чите 7 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 7 марта 2026 в Чите

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
10:00 от 300 ₽ 16:10 от 350 ₽ 21:30 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
10:45 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽
Ликерка синема г. Чита, ул. Чкалова, 149
2D
10:00 от 350 ₽ 18:10 от 350 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:05 от 350 ₽ 11:35 от 600 ₽ 14:45 от 500 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 20:05 от 650 ₽ 22:10 от 650 ₽ 00:15 от 700 ₽
Удокан г. Чита, ул. Ленина, 79
2D
21:00 от 500 ₽
Центавр г. Чита, Амурская, 69
2D
10:30 от 250 ₽ 16:10 от 250 ₽
