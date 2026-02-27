Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Чите 28 февраля 2026

Расписание сеансов Гуантанамера, 28 февраля 2026 в Чите

Бригантина г. Чита, Ангарская, 44
2D
12:50 от 350 ₽
Комета г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
2D
09:00 от 400 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D
09:20 от 600 ₽ 16:10 от 1200 ₽
