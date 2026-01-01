Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Майкл Расписание Майкл (2026) в Чите на сегодня

Расписание Майкл (2026) в Чите на сегодня

Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне биография, драма, музыка, исторический 2026 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит
2026, США, детектив, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Узнала, как норвежцы отапливают дома — без труб и радиаторов: тепло сохраняется, даже если за окном −40
Пару пшиков на кроссовки и сапоги – и моя обувь не мокнет от первого дождя: осенью не сушу стельки по 9 часов
Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
«Кусок дымящегося... навоза»: Лебедев припечатал один из лучших российских фильмов о войне за «феерический» ляп – военные едва ли согласятся
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
«Лучший хоррор Netflix» выглядит так, словно снят по Кингу, но король ужасов там рядом даже не стоял: продолжение ждут уже 8 лет
Не кино на фон, а маленький нервный срыв: 5 мистических триллеров для тех, кому давно не было не по себе
После 4 серий нового «Трудно быть богом» включил фильм Германа — и пожалел: «Три часа Ярмольник сидит по пояс в фекалиях»
«Чтобы стать генеральшей, надо пройти тест»: сможете продолжить 6 цитат из «Москва слезам не верит» без единой ошибки?
17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше