Киноафиша Фильмы Мадагаскар 3 Расписание сеансов Мадагаскар 3, 2012 в Чите 2 марта 2026

Расписание сеансов Мадагаскар 3, 2 марта 2026 в Чите

Билеты
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Россия г. Чита, ул. Бутина, 66
2D, HFR
15:20 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
