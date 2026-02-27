Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Ликерка синема»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:10 от 350 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
14:20 от 350 ₽ 19:10 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:50 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:50 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:10 от 350 ₽ 19:50 от 350 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
17:30 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:00 от 350 ₽
