Кинотеатр Ликерка синема (Чита) на карте

Кинотеатр Ликерка синема (Чита) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.4 км
Удокан ул. Ленина, 79
5
1.5 км
Россия ул. Бутина, 66
5
1.5 км
Комета ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
5
1.6 км
Центавр Амурская, 69
5
1.8 км
Бригантина Ангарская, 44
5
1.9 км
Кинозал на Островского ул. Николая Островского, 56
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
