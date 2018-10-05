Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Ликерка синема

Отзывы о кинотеатре Ликерка синема

Отзывы о кинотеатре Ликерка синема
Артём Мухамеджанов 5 октября 2018, 08:50
На 10 октября после 6 вечера есть веном ?
5 октября 2018, 08:50 Ответить
Киноафиша.инфо 9 октября 2018, 11:42
в ответ на сообщение Артём Мухамеджанов от 5 октября 2018, 08:50
Доброе утро! Да, есть сеансы в 17:55, в 20:00 и в 22:05.
Телефон для справок: +7 (3022) 71-44-04
9 октября 2018, 11:42 Ответить
Алексей Афанасьев 25 апреля 2019, 11:15
Оценка
Кинотеатр приятно порадовал, отзывчивый персонал , гардероб!!! , бесплатная стоянка !!! , удобные кресла , хороший звук. небольшая проблема - грязные перила на входе.
25 апреля 2019, 11:15 Ответить
artem.2006 30 октября 2019, 18:25
Будет аниме дитя погоды?
30 октября 2019, 18:25 Ответить
