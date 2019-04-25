Ликерка Синема- современный кинотеатр в самом центре города!

Кинотеатр состоит из двух уютных 50-местных залов, оснащённых новейшим кинопроекционным оборудованием и мягкими удобными креслами ,подставки для попкорна и напитков. Для демонстрации фильмов в формате 3D используются передовые цифровые проекторы американской компании Christie Digital, акустика в залах - Dolby Digital Surround EX, протестированная согласно мировым стандартам современного кинотеатростроения, и комфортные лёгкие очки, которые помогают насладиться кино в отличном качестве. В репертуаре кинотеатра всегда только новейшие фильмы мирового и российского кинематографа, блокбастеры и фильмы крупных кинодистрибьютеров.

Мы всегда стремимся быть в курсе новых тенденций, чтобы предлагать высокий сервис и высокое качество звука и картинки в нашем кинотеатре.

Также в нашем кинотеатре расположен стильный кинобар, где можно приятно провести время и отдохнуть перед началом сеанса или в компании друзей обсудить фильм, который только что просмотрели, а также воспользоваться широким ассортиментом прохладительных напитков, лакомств и приобрести неизменный попкорн. Каждый четверг – мировые кинопремьеры!

Для Вашего удобства предусмотрена покупка билетов не только в кинокассе, но и онлайн !