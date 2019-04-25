Оповещения от Киноафиши
Ликерка синема

г. Чита, ул. Чкалова, 149
+7 (3022) 71-44-04

Билеты от 350 ₽
Ликерка Синема- современный кинотеатр в самом центре города!

Кинотеатр состоит из двух уютных 50-местных залов, оснащённых новейшим кинопроекционным оборудованием и мягкими удобными креслами ,подставки для попкорна и напитков. Для демонстрации фильмов в формате 3D используются передовые цифровые проекторы американской компании Christie Digital, акустика в залах - Dolby Digital Surround EX, протестированная согласно мировым стандартам современного кинотеатростроения, и комфортные лёгкие очки, которые помогают насладиться кино в отличном качестве. В репертуаре кинотеатра всегда только новейшие фильмы мирового и российского кинематографа, блокбастеры и фильмы крупных кинодистрибьютеров.

Мы всегда стремимся быть в курсе новых тенденций, чтобы предлагать высокий сервис и высокое качество звука и картинки в нашем кинотеатре.

Также в нашем кинотеатре расположен стильный кинобар, где можно приятно провести время и отдохнуть перед началом сеанса или в компании друзей обсудить фильм, который только что просмотрели, а также воспользоваться широким ассортиментом прохладительных напитков, лакомств и приобрести неизменный попкорн. Каждый четверг – мировые кинопремьеры!

Для Вашего удобства предусмотрена покупка билетов не только в кинокассе, но и онлайн !

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Ликерка синема
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 350 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
14:20 от 350 ₽ 19:10 от 350 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
12:50 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Алексей Афанасьев 25 апреля 2019, 11:15
Кинотеатр приятно порадовал, отзывчивый персонал , гардероб!!! , бесплатная стоянка !!! , удобные кресла , хороший звук. небольшая проблема - грязные перила на входе.
Киноафиша.инфо 9 октября 2018, 11:42
Доброе утро! Да, есть сеансы в 17:55, в 20:00 и в 22:05.
Телефон для справок: +7 (3022) 71-44-04
Фильмы в кинотеатре Ликерка синема

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:10 от 350 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
14:20 от 350 ₽ 19:10 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
21:50 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
