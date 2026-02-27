Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Центавр»

Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:50 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:50 от 250 ₽
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
