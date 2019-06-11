Оповещения от Киноафиши
Центавр
Отзывы о кинотеатре Центавр
Отзывы о кинотеатре Центавр
Виктория Жилина
11 июня 2019, 15:01
Всегда нравился этот кинотеатр,но сегодня была разочарована,ходили на " люди икc " на сеанс 18.45 во 2 зал,посредине фильма погас экран,а потом и вообще свет включили,я понимаю сбои могут быть везде,но даже не извинились,учитывая что фильм насыщен событиями и идёт в 3D впечатление конечно было испорчено
11 июня 2019, 15:01
0
0
Ответить
Igor Bronnikov
13 октября 2019, 07:38
Оценка
Мне 18 лет, выгляжу на 15-16, не пропустили на фильм сказали давай паспорт,так как я не ношу с собой паспорт меня откатали, ужасное отношение😡
13 октября 2019, 07:38
0
0
Ответить
Галина Васильченко
11 февраля 2021, 14:50
в ответ на сообщение
Виктория Жилина от 11 июня 2019, 15:01
на днях ходили на душу..сеанс никак не могли начать..гас свет в зале несколько раз..
После 20 минут их мучений с аппаратурой,мы решили уйти..
На что нам контролер сказала,что мы 3х минут подождать не можем,пока перезапустят...но уже их было 2 или 3..
А кассир сказал,что если и вернет деньги,то со своего кармана..но в итоге отдал.
В центавре пустота была,мы еще удивились,почему нет никого.теперь ясно.
11 февраля 2021, 14:50
0
0
Ответить
Юлия А
11 апреля 2021, 05:20
Оценка
Ходили с ребятишками на мультфильм "100%волк",чуть не оглохли! Очень громко включают звук ! И уже не первый раз так... ☹️
11 апреля 2021, 05:20
0
0
Ответить
Егор Ерилов
3 октября 2021, 08:21
Оценка
Довольно приятный кинотеатр , вежливый персонал и комфортный зал , буду приходить чаще
3 октября 2021, 08:21
0
0
Ответить
olgasanaeva937
19 января 2022, 09:16
Оценка
Ужасный персонал(( натуральные хамки(( неудивительно, что зал пустой, никто не ходит сюда!!! Больше сюда точно не придём!!!
19 января 2022, 09:16
1
0
Ответить
Светлана
21 апреля 2023, 04:59
Позвонила узнать насчёт приласительных билетов,женщина меня даже не дослушала перебила несколько раз грубо,я думала она в параллель кому то кричит,но нет она не давая мне сказать,просто кричит одно и тоже🤦♀️Для чего тогда у вас телефон,если нельзя узнать информацию??Испорчено настроение,раньше любили с друзьями посещать вам кинотеатр,но сегодня всё впечатление испорчено!Посадите туда кого -нибудь подобрее и повежливее!
21 апреля 2023, 04:59
0
0
Ответить
