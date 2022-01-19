Кинотеатр «Центавр» в городе Чита расположился по адресу Амурская, 69.

Мультиплекс предусматривает два кинозала, которые оборудованы современной цифровой техникой, позволяющей просматривать фильмы в 3D формате. В кинозале установлены мягкие кресла с откидными ручками и специальными подставками для закусок. Также в зале предусмотрены места для влюбленных.

Купить попкорн, прохладительные и горячие напитки можно в кино-баре. Там вам предложат лучшие закуски и десерты. В холле киноцентра установлены мягкие диваны, на которых можно отдохнуть во время ожидания своего сеанса.

Пообщаться с друзьями за чашечкой горячего кофе или попробовать европейскую кухню приглашает уютное кафе.

Территория кинотеатра имеет бесплатную автомобильную парковку.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Центавр» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.