Центавр

Центавр

Чита
Адрес
г. Чита, Амурская, 69
Телефон

+7 (3022) 35-81-12 / бронирование

Билеты от 250 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Центавр» в городе Чита расположился по адресу Амурская, 69.

Мультиплекс предусматривает два кинозала, которые оборудованы современной цифровой техникой, позволяющей просматривать фильмы в 3D формате. В кинозале установлены мягкие кресла с откидными ручками и специальными подставками для закусок. Также в зале предусмотрены места для влюбленных.

Купить попкорн, прохладительные и горячие напитки можно в кино-баре. Там вам предложат лучшие закуски и десерты. В холле киноцентра установлены мягкие диваны, на которых можно отдохнуть во время ожидания своего сеанса.

Пообщаться с друзьями за чашечкой горячего кофе или попробовать европейскую кухню приглашает уютное кафе.

Территория кинотеатра имеет бесплатную автомобильную парковку.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Центавр» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Диваны
Парковка
10 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Центавр
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
13:50 от 250 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
15:50 от 250 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

olgasanaeva937 19 января 2022, 09:16
Ужасный персонал(( натуральные хамки(( неудивительно, что зал пустой, никто не ходит сюда!!! Больше сюда точно не придём!!!
Светлана 21 апреля 2023, 04:59
Позвонила узнать насчёт приласительных билетов,женщина меня даже не дослушала перебила несколько раз грубо,я думала она в параллель кому то кричит,но… Читать дальше…
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Центавр

Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:50 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:50 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
