Расписание сеансов кинотеатра «Бригантина»

Расписание сеансов кинотеатра «Бригантина»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
13:50 от 350 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:10 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:00 от 350 ₽ 18:20 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:00 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
16:00 от 350 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:10 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:00 от 350 ₽ 20:30 от 350 ₽
