Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
13:50
от 350 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
13:10
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
18:20
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
19:00
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
16:00
от 350 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:10
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
17:00
от 350 ₽
20:30
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
