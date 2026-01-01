Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Читы Кинотеатры Бригантина Кинотеатр Бригантина (Чита) на карте

Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

500 метров
Удокан ул. Ленина, 79
5
600 метров
Кинозал на Островского ул. Николая Островского, 56
5
700 метров
Центавр Амурская, 69
5
1.7 км
Россия ул. Бутина, 66
5
1.8 км
Ликерка синема ул. Чкалова, 149
5
2.8 км
Комета ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
