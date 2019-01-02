Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Бригантина

Наталья Верхотурова 2 января 2019, 15:57
Очень разочарованна , простояли такую большую очередь , билетов нет ,много детей и не попали на фильм ,можно было объявить администрации кинотеатра что билетов нет ,почему нельзя сделать дополнительные сеансы с утра допустим ,на фильм ,,Полицейский с Рублевки .
pauck-original 10 ноября 2022, 12:32
Оценка
Строили детский кинотеарт. По итогу для детей ни чего. Одни фильмы для взрослых
