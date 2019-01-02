Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Чита, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Читы
Кинотеатры
Бригантина
Отзывы о кинотеатре Бригантина
Отзывы о кинотеатре Бригантина
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Бригантина
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Наталья Верхотурова
2 января 2019, 15:57
Очень разочарованна , простояли такую большую очередь , билетов нет ,много детей и не попали на фильм ,можно было объявить администрации кинотеатра что билетов нет ,почему нельзя сделать дополнительные сеансы с утра допустим ,на фильм ,,Полицейский с Рублевки .
2 января 2019, 15:57
0
0
Ответить
pauck-original
10 ноября 2022, 12:32
Оценка
Строили детский кинотеарт. По итогу для детей ни чего. Одни фильмы для взрослых
10 ноября 2022, 12:32
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Россия
4 комментария
Комета
3 комментария
Центавр
7 комментариев
Ликерка синема
4 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail