Кинотеатр « Бригантина» в городе Чита расположен по адресу Ангарская ул., д. 44.

Мультиплекс оснащен двумя кинозалами:

Большой зал предусматривает 320 посадочных мест.

Малый зал предусматривает 120 посадочных мест.

Открытие кинотеатра прошло в 2006 году, что очень порадовало местных жителей. Теперь у них появилась возможность смотреть фильмы в 3D формате. Все залы оборудованы Чешской кинопроекционной техникой и системой «DOLBY DIGITAL», которая позволяет воспроизводить самые крутые спецэффекты.

Основной репертуар кинотеатра – это художественные и анимационные фильмы. Посетителей ждут лучшие мировые премьеры.

Запастись горячительными и прохладительными напитками, а также закусками и сладкими десертами можно в кино-баре. В фойе установлены мягкие комфортабельные диваны, на которые можно присесть, чтобы дождаться своего киносеанса.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр « Бригантина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.