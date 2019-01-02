Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Читы Кинотеатры Бригантина

Бригантина

Чита
Адрес
г. Чита, Ангарская, 44
Показать на карте
Телефон

+7 (3022) 32-11-32 / справочная

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр « Бригантина» в городе Чита расположен по адресу Ангарская ул., д. 44.

Мультиплекс оснащен двумя кинозалами:

Большой зал предусматривает 320 посадочных мест.

Малый зал предусматривает 120 посадочных мест.

Открытие кинотеатра прошло в 2006 году, что очень порадовало местных жителей. Теперь у них появилась возможность смотреть фильмы в 3D формате. Все залы оборудованы Чешской кинопроекционной техникой и системой «DOLBY DIGITAL», которая позволяет воспроизводить самые крутые спецэффекты.

Основной репертуар кинотеатра – это художественные и анимационные фильмы. Посетителей ждут лучшие мировые премьеры.

Запастись горячительными и прохладительными напитками, а также закусками и сладкими десертами можно в кино-баре. В фойе установлены мягкие комфортабельные диваны, на которые можно присесть, чтобы дождаться своего киносеанса.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр « Бригантина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
мало голосов Оцените
4 голоса
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Бригантина
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
13:50 от 350 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
13:10 от 350 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
15:00 от 350 ₽ 18:20 от 350 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Наталья Верхотурова 2 января 2019, 15:57
Очень разочарованна , простояли такую большую очередь , билетов нет ,много детей и не попали на фильм ,можно было объявить администрации кинотеатра… Читать дальше…
pauck-original 10 ноября 2022, 12:32
Строили детский кинотеарт. По итогу для детей ни чего. Одни фильмы для взрослых
Отзывы Написать отзыв
4 голоса
Оцените

Фильмы в кинотеатре Бригантина

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
13:50 от 350 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:10 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:00 от 350 ₽ 18:20 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше