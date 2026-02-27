Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Комета»

Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
16:35 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:00 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:40 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:30 от 400 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
20:10 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:35 от 400 ₽
Фантом убийцы
Фантом убийцы боевик, драма, исторический 2025, Китай
2D
16:50 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
18:20 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
