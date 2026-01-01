Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Читы Кинотеатры Комета ТРЦ «Фортуна»

ТРЦ «Фортуна»

ТРЦ «Фортуна»
Адрес
г. Чита, ул. Недорезова, д. 1м
Показать на карте
Телефон

+7 (3022) 32-41-85

Позвонить

ТРЦ «Фортуна» –современный торгово-развлекательный центр в Чите с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Фортуна» расположен в центральной части Читы на улице Недорезова.

На территории торгового центра «Фортуна» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans, Respect, Lady Collection, O'Stin, Oodji, Colin's и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Тескона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль»и др.), ювелирные салоны («Русское золото», «Адамас», Sunlight и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптеки, зоомагазин, платежные терминалы, салон красоты и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Карнавал» функционируют современный многозальный кинотеатр «Комета», продовольственный супермаркет «Спутник», супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, семейный развлекательный парк «Cosmo Park» и детская игровая студия «Арлекино» (мультфильмы, аттракционы, аниматоры и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов  («MacBurger», «Васаби», Кафе «Кот да Винчи» и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фортуна» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:
г. Чита, ул. Недорезова, д. 1м

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Фортуна» можно следующим образом:

  1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Фортуна»
  • на автобусах № 30, 31, 42, 48

    2. На бесплатных автобусах, идущих от остановок «Пожарка» и «Сувениры» до торгового центра

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Фортуна»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Спутник»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Комета»: 09.00 – 21.00;
Семейный развлекательный парк «Cosmo Park»: 10.00 – 22.00;
Детская игровая студия «Арлекино» (мультфильмы, аттракционы, аниматоры и др.): 11.00 – 20.30;
Кафе «Кот да Винчи»: 09.00 – 23.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше