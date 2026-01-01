ТРЦ «Фортуна» –современный торгово-развлекательный центр в Чите с множеством магазинов, детскими развлекательными площадками и мультиплексом. ТРЦ «Фортуна» расположен в центральной части Читы на улице Недорезова.

На территории торгового центра «Фортуна» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans, Respect, Lady Collection, O'Stin, Oodji, Colin's и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Тескона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль»и др.), ювелирные салоны («Русское золото», «Адамас», Sunlight и др.), магазин часов «Золотое время», туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптеки, зоомагазин, платежные терминалы, салон красоты и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Карнавал» функционируют современный многозальный кинотеатр «Комета», продовольственный супермаркет «Спутник», супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров, семейный развлекательный парк «Cosmo Park» и детская игровая студия «Арлекино» (мультфильмы, аттракционы, аниматоры и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («MacBurger», «Васаби», Кафе «Кот да Винчи» и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фортуна» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

г. Чита, ул. Недорезова, д. 1м

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Фортуна» можно следующим образом:

На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Фортуна»

на автобусах № 30, 31, 42, 48

2. На бесплатных автобусах, идущих от остановок «Пожарка» и «Сувениры» до торгового центра

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Фортуна»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Спутник»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Комета»: 09.00 – 21.00;

Семейный развлекательный парк «Cosmo Park»: 10.00 – 22.00;

Детская игровая студия «Арлекино» (мультфильмы, аттракционы, аниматоры и др.): 11.00 – 20.30;

Кафе «Кот да Винчи»: 09.00 – 23.00.