Комета
Отзывы о кинотеатре Комета
Отзывы о кинотеатре Комета
Ольга Вырупаева
1 января 2017, 16:09
Почему 1 января кинотеатр не работал хотя на сайте было рассписание. Ведь не все люди в новогодние праздники пьют. Хотела с детьми сходить в кино, т.к. мы пользуемся в основном услугами кинотеатра "Комета" были очень огорчены.
1 января 2017, 16:09
0
0
Ответить
Danil Fedoseev
9 октября 2022, 11:58
Оценка
Женщина контролëр очень агрессивная😤
9 октября 2022, 11:58
0
0
Ответить
Vlad Stranger
19 июня 2025, 10:41
Оценка
Контрелер грубит , кресла грязные, попкорн на полу 👍🏻
19 июня 2025, 10:41
0
0
Ответить
