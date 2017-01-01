Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Читы Кинотеатры Комета

Комета

Чита
Адрес
г. Чита, ул. Недорезова, 1, ТРЦ «Фортуна»
Показать на карте
Телефон

+7 (3022) 21‑07-59

Позвонить
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал
ТРК
Расположен в ТРЦ «Фортуна»

О кинотеатре

Кинотеатр «Комета» в городе Чита основался в торговом центре «Фортуна», по адресу Недорезова, 1.

Мультиплекс предусматривает два кинозала, которые оборудованы современной кинопроекционной и акустической системой, позволяющей просматривать кино в 3D-формате.

Каждый зал вмещает в себя – 50 посадочных мест, они небольшие, но очень уютные. В новом киноцентре установили мягкие комфортабельные сидения, систему кондиционирования зима-лето и лестничную подсветку.

Закуски, прохладительные напитки и десерты продаются в кино-баре. Небольшой холл кинотеатра вмещает мягкие диваны, на которых посетители могут дождаться своего сеанса.

На большой яркой киноафише вы увидите примеры фильмов и расписание сеансов.

В кинотеатре есть все удобства для полноценного отдыха и комфорта.

Бар
Расположен в ТЦ
7.0 Оцените
11 голосов
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Комета
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
16:35 от 400 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 400 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
14:40 от 400 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ольга Вырупаева 1 января 2017, 16:09
Почему 1 января кинотеатр не работал хотя на сайте было рассписание. Ведь не все люди в новогодние праздники пьют. Хотела с детьми сходить в кино,… Читать дальше…
Vlad Stranger 19 июня 2025, 10:41
Контрелер грубит , кресла грязные, попкорн на полу 👍🏻
Отзывы Написать отзыв
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Комета

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
16:35 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:00 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше