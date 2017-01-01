Кинотеатр «Комета» в городе Чита основался в торговом центре «Фортуна», по адресу Недорезова, 1.

Мультиплекс предусматривает два кинозала, которые оборудованы современной кинопроекционной и акустической системой, позволяющей просматривать кино в 3D-формате.

Каждый зал вмещает в себя – 50 посадочных мест, они небольшие, но очень уютные. В новом киноцентре установили мягкие комфортабельные сидения, систему кондиционирования зима-лето и лестничную подсветку.

Закуски, прохладительные напитки и десерты продаются в кино-баре. Небольшой холл кинотеатра вмещает мягкие диваны, на которых посетители могут дождаться своего сеанса.

На большой яркой киноафише вы увидите примеры фильмов и расписание сеансов.

В кинотеатре есть все удобства для полноценного отдыха и комфорта.