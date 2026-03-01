Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Черкесске 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Черкесске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Чарли в ТРЦ «Россия» г. Черкесск, ул. Ленина, 25, ТРЦ «Россия»
2D
10:35 от 300 ₽ 12:15 от 390 ₽ 15:45 от 700 ₽ 18:10 от 440 ₽
